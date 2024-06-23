اعلان صادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب اعتباراً من اليوم

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الوكيل الاخباري
 

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الوكيل الاخباري - تبدأ اليوم مرحلة الطعن في رفض طلب الاعتراض على الغير المتعلقة بالعملية الانتخابية، وذلك وفق الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2024.

ووفق الجدول ينتهي إجراء الطعن في رفض طلب الاعتراض على الغير في 29/6/2024.

وبحسب الجدول فإنه بدءا من 29/6 تفصل المحكمة في الطعون المقدمة على قرارات الهيئة المستقلة للانتخاب وذلك حتى 5/7.

يشار إلى أنه ضمن الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية فإنه من حق المعترض و/أو المعترض عليه الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي من نشر قرارات الاعتراض على الغير والذي يصادف اليوم حيث بلغت (542) اعتراضا.

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