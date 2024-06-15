السبت 15-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يحتجز فلسطينية ويستولي على مركبتها في الخليل

شكر على تعاز من ابناء المرحوم محمود رافع الذيب بني صخر

"الصحة العالمية" تحذر من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية

الإفتاء توضح حكم الاشتراك في شاة واحدة للأضحية

تحذير امني الى اولياء الامور والاهالي بالاردن

إيهود باراك: الحرب ضد حماس فاشلة ويجب وقفها

عباس يدعو إلى اقتصار فعاليات عيد الأضحى على الشعائر الدينية

حملة لتنظيف جوف بحر العقبة

الأرصاد تحسم الجدل حول الفرق بين درجات الحرارة المسجلة في محطات الرصد والمركبات

اعلان صادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب

السبت، 15-06-2024 10:26 ص

اعلان صادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب

620248205027153630986


الوكيل الاخباري - اطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب خدمة الاستعلام وتقديم الشكاوي عبر تطبيق الواتساب للاشخاص ذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع). 

وتعتمد هذه الخدمة على ارسال فيديو مصور للمواطن الذي يرغب بالاستفسار او الشكوى بلغة الاشارة ومن ثم يتم ارساله على الرقم ( 065546666).
 
وبعد ذلك تقوم الهيئة بترجمة الفيديو وارساله للجهة المعنية داخل الهيئة وجواب الاستفسار او معالجة الشكوى  وترجمة الردود وارسالها للشخص المستفسر.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
٩

الإفتاء توضح حكم الاشتراك في شاة واحدة للأضحية

مديرية الامن العام

تحذير امني الى اولياء الامور والاهالي بالاردن

2024_06_14_05_25_01

حملة لتنظيف جوف بحر العقبة

١

الأرصاد تحسم الجدل حول الفرق بين درجات الحرارة المسجلة في محطات الرصد والمركبات

2024_06_15_10_05_57

العمل تدعو إلى إتباع جملة من الإرشادات الوقائية خلال موجة الحر

620245134247285088887

بيان صادر عن شركة الكهرباء الوطنية

أخبار متعلقة
001

الهيئة المستقلة للانتخاب: 8112 طلب اعتراض على جداول الناخبين

default_image (1)_1

المستقلة للانتخاب تنشر على موقعها الالكتروني الجداول الأولية للناخبين

WhatsApp Image 2024-06-01 at 1.39.32 PM

المستقلة للانتخاب تطلق حملة توعوية بعنوان "قرع الأبواب"

WhatsApp Image 2024-05-27 at 3.13.52 PM

انطلاق المؤتمر الإقليميّ حول دور الإدارات الانتخابية في تعزيز الممارسات الديمقراطية

WhatsApp Image 2024-05-20 at 8.10.47 AM

ذوي الإعاقة يسعى لتهيئة 70 مركز اقتراع في الانتخابات المقبلة

6645ad3e80da4

الأعلى لذوي الإعاقة والمستقلة للانتخاب: انتخابات 2024 ستكون دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة