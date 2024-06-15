اعلان صادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب

الوكيل الاخباري - اطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب خدمة الاستعلام وتقديم الشكاوي عبر تطبيق الواتساب للاشخاص ذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع).



وتعتمد هذه الخدمة على ارسال فيديو مصور للمواطن الذي يرغب بالاستفسار او الشكوى بلغة الاشارة ومن ثم يتم ارساله على الرقم ( 065546666).



وبعد ذلك تقوم الهيئة بترجمة الفيديو وارساله للجهة المعنية داخل الهيئة وجواب الاستفسار او معالجة الشكوى وترجمة الردود وارسالها للشخص المستفسر.

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