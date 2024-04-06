السبت 06-04-2024
الوكيل الاخباري
 

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات للتخفيف على المواطنين

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السبت، 06-04-2024 09:41 م

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات للتخفيف على المواطنين

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الوكيل الاخباري - تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش في محافظة إربد، يومي الأحد والاثنين، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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وستتواجد عربة الترخيص المتنقلة في قاعة الأمير حسين التابعة للبلدية، من الساعة 10 صباحًا وحتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

 

وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات،للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب ترخيص في محافظة إربد.

 

و سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا .

 

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