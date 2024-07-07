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الأحد، 07-07-2024 03:06 م

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات من الاثنين حتى الاربعاء

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الوكيل الاخباري - تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش في محافظة اربد، غدًا الاثنين، وحتى يوم الأربعاء، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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وقال رئيس بلدية برقش، خالد الفقيه اليوم الأحد، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في قاعة الأمير حسين التابعة للبلدية، من الساعة 8 صباحًا وحتى الواحدة ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.


وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب ترخيص في المحافظة.


وبين أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا، مثمنًا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة توفيرا للوقت والجهد على المواطنين.

 

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