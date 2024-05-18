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السبت، 18-05-2024 11:12 م

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

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الوكيل الاخباري - تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش في محافظة إربد، غدًا الأحد، وحتى يوم الأربعاء، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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وقال رئيس بلدية برقش، خالد الفقيه إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في قاعة الأمير حسين، التابعة للبلدية، من الساعة 8 صباحًا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.



وبين أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا، مثمنًا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة توفيرا للوقت والجهد على المواطنين.

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