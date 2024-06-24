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الإثنين، 24-06-2024 01:53 م

اعلان صادر عن جمعية البنوك في الأردن

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الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة العامة للشبكة المصرفية الأوروبية للخدمات المالية والتدريب، عن قبول عضوية جمعية البنوك في الأردن، لتصبح عضوا مشاركا في الشبكة.

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جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الذي عقدته الهيئة العامة للشبكة، بهدف مناقشة أعمال المنظمة وطلب انتساب جمعية البنوك في الأردن إليها كعضو مشارك، فيما قدم طلب العضوية عن الجمعية المدير العام الدكتور ماهر المحروق.


وتحدث المحروق خلال كلمة ألقاها خلال اجتماع الهيئة العامة، عن أهمية التعاون مع الشبكة ودورها في تعزيز عمل جمعية البنوك في الأردن مستقبلا، وتناول في معرض حديثه نشأة الجمعية والخدمات التي تقدمها، واهتمام الجمعية بالحصول على العضوية في الشبكة الأوروبية لما لذلك من فوائد ومنافع عديدة تساهم في الارتقاء بالعمل المصرفي الأردني.


وحول العضوية، أكد المحروق، أن جمعية البنوك هي العضو العربي الثالث المنضم للشبكة الأوروبية، حيث تضم في عضويتها مؤسسات ممثلة لكل من مصر ولبنان، وهذا يدلل على أهمية دخول جمعية البنوك الى مجتمع الشبكة الأوروبية والتعاون معه مستقبلاً وعلى المستويين الإقليمي والدولي.


وأشار إلى حجم الدعم الكبير من قبل أعضاء الشبكة الأوروبية للجمعية، حيث تم الموافقة على طلب العضوية من أعضاء الشبكة الأوروبية كافة بدون اعتراض او امتناع أي عضو عن التصويت لصالح انضمام الجمعية، لافتا إلى أن طلب الانضمام جاء أيضا بدعم من ثلاث مؤسسات دولية، مشيدا بالدعم المقدم من هذه المؤسسات وتعاونها الدائم مع جمعية البنوك، وهو ما يعكس حسن ومهنية سمعة الجمعية في الأوساط الدولية والإقليمية والمرتبطة أيضا بسمعة القطاع المصرفي الأردني المصنف من قبل تلك المؤسسات بالقطاع المصرفي القوي والأمن.

 

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