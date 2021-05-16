اعلان صادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات

الوكيل الاخباري -

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أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات إنجاز 158 معاملة خلال عطلة عيد الفطر.وبين مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، فهد العموش، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن الدائرة أنجزت 61 معاملة في مكتب المطار و97 أخرى في مكتب عمان المركز، فيما أصدر المكتبان 126 جواز سفر.وأضاف، أن الدائرة استمرت في مناوباتها خلال عطلة عيد الفطر في مكتبيها؛ مكتب أحوال وجوازات "عمان المركز" ومكتب جوازات مطار الملكة علياء الدولي، حيث عمل مكتب عمان المركز خلال العطلة على تقديم خدمة إصدار وتجديد وثائق الأحوال المدنية والجوازات من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، واستمر مكتب جوازات المطار بتقديم خدماته على مدار الساعة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء هدف إلى التسهيل على المواطنين وإنجار معاملاتهم الطارئه في الوقت المحدد.