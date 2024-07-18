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الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 18-07-2024 01:40 م

اعلان صادر عن دائرة قاضي القضاة

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الوكيل الاخباري -  أعلن قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، اليوم، عن إطلاق 50 خدمة إلكترونية جديدة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة تطوير خدمات المحاكم الشرعية الإلكترونية.


وأكد الربطة في مؤتمر صحفي اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدائرة، بهدف تقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة للمواطنين.

و تشمل المرحلة الأولى 71 خدمة، بينما ستشمل المرحلة الثانية 21 خدمة أخرى سيتم إطلاقها لاحقًا هذا العام.

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