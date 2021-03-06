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السبت، 06-03-2021 04:49 م

اعلان صادر عن ديوان الخدمة المدنية

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 الوكيل الاخباري - قال ديوان الخدمة المدنية إنه سيعلن غدا الأحد عن نتائج تقييم وظيفة مدير عام صندوق التنمية والتشغيل "وظيفة قيادية" التي جرى الإعلان عنها والترشح لها سابقا من خلال موقعه الإلكتروني.

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وأضاف الديوان في بيان صحافي، اليوم السبت، أن الخطوة تأتي تعزيزًا لنهج الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية، وتفعيلًا لأحكام المادة (7/ط/4) من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019 التي تتضمن السماح للمرشحين لإشغال الوظيفة القيادية ممن خضعوا لمرحلة تقييم المؤهلات والخبرات وامتحان القدرات الاطلاع على نتيجة التقييم.

يذكر أن الديوان سيتيح للمترشحين ممن اجتازوا الامتحان الاطلاع على نتائج التقييم للوظيفة القيادية، وتقديم الاعتراض لمن يرغب من خلال الموقع الإلكتروني خلال 5 أيام من تاريخ إعلان النتائج.


 




 

 


 

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