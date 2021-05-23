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الأحد، 23-05-2021 12:54 م

اعلان صادر عن ديوان الخدمة المدنية

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الوكيل الإخباري- أعلن ديوان الخدمة المدنية على موقعه الإلكتروني، نتائج التقييم للوظيفة القيادية "أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي".

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وقال الديوان في بيان صحفي اليوم الأحد، إن هذه الخطوة تأتي تعزيزًا لنهج الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية، وتفعيلًا لأحكام المادة (7/ط/4) من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019، والتي تتضمن السماح للمرشحين لإشغال الوظيفة القيادية ممن خضعوا لمرحلة تقييم المؤهلات والخبرات وامتحان القدرات الاطلاع على نتيجة التقييم.

 

يذكر أن الديوان سيتيح للمترشحين ممن اجتازوا الامتحان الاطلاع على نتائج التقييم لهذه الوظيفة، وتقديم الاعتراض لمن يرغب من خلال موقع الديوان الإلكتروني خلال 5 أيام من تاريخ إعلان النتائج.

 




 

 


 

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