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الإثنين، 15-04-2024 07:55 م

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

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الوكيل الاخباري - يعقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان: "سيادة القانون والتنمية، نحو التحول المستدام في البترا"، في تمام الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء بمبنى وزارة الاتصال.

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ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة ويتولى استضافة المسؤولين مع وسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.
ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها، سيادة القانون والتحول المستدام في البترا، وتأثير الأحداث الإقليمية على السياحة في البترا ونسب الإشغال في فنادق الإقليم، والخطط والاستراتيجيات للنهوض بواقع السلطة ومعالجة التحديات، ودعم الاستثمار السياحي.


ودعت وزارة الاتصال الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام.

 

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