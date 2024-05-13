اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

الوكيل الاخباري - يعقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "تطلعات السياحة العالمية إلى الأردن"، الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.

اضافة اعلان



ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة ويتولى استضافة المسؤولين مع وسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.



ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها، تأثير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على السياحة الأردنية، والسياحة الخليجية للأردن، وعودة المؤشرات السياحية إلى الارتفاع، إضافة إلى الحديث عن برامج السياحة الداخلية التي تقدمها هيئة تنشيط السياحة، والتطورات على عمل الهيئة وإنجازاتها وأبرز التحديات التي تواجهها.



اظهار أخبار متعلقة

