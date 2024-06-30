الأحد 30-06-2024
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الأحد، 30-06-2024 12:15 م

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - يلتقي فريق وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان يوم غد الاثنين المسؤولين التنفيذيين في محافظة معان.

ويلتقي الفريق الوزاري خلال الزيارة محافظ معان وعدد من الأمناء العامين، ورئيس مجلس المحافظة، ورؤساء بلديات المحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة.

وتهدف اللقاءات في المحافظات التي يعقدها فريق وزاري شكله رئيس الوزراء، إلى الوقوف على ما تم إنجازه من المشاريع الحكومية خلال الـ 25 سنة الماضية، في إطار احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.

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