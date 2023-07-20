الخميس 20-07-2023
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الخميس، 20-07-2023 09:54 ص

اعلان صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين بشأن القروض

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، عن البدء باستقبال طلبات تمويل القروض للمشاريع الإنتاجية الصغيرة (المحفظة الإقراضية) للمرحلة السابعة اعتبارا من الأول من شهر آب المقبل.

وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي في بيان صدر اليوم الخميس، إن خدمة تمويل المشاريع الصغيرة تعد من أبرز الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين، وتشمل تقديم قروض ميسرة وفقا للشريعة الإسلامية لدعم المشاريع الصغيرة القائمة أو المنوي إنشاؤها ما يسهم في دعم التنمية وتطوير القدرات الإنتاجية، وزيادة دخل الأسر ذات الدخل المحدود، وتحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة المهمة من أبناء هذا الوطن، وإيجاد فرص عمل لهم، والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.

ودعت المؤسسة الراغبين بتقديم الطلبات إلى الإطلاع على التفاصيل والشروط من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.esarsv.com عبر الدخول إلى الخدمات الإلكترونية/ تمويل المشاريع الصغيرة، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يبدأ اعتبارا من الأول من آب المقبل وحتى 21 من الشهر نفسه، ولن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.

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