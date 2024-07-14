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الأحد، 14-07-2024 02:44 م

اعلان صادر عن مديرية الأمن العام

مديرية الامن العام


 الوكيل الاخباري - نظمت مديرية الأمن العام صباح اليوم الأحد، جولات ميدانية من الشرطة المجتمعية بالتعاون مع الإدارات المرورية، ومديريات الشرطة في كافة أقاليم المملكة، بهدف نشر التوعية والتثقيف المروري بين المواطنين.

ووزعت الدوريات الميدانية عبوات الماء للتخفيف على السائقين خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وتضمنت العديد من هذه العبوات نصائح إرشادية على الغطاء الخارجي، كما وزعت الفرق البروشورات التوعوية والتي تضمنت نصائح وإرشادات مرورية.

ودعت الفرق السائقين والمشاة، إلى الالتزام بقواعد المرور، والممارسات الإيجابية حفاظاً على أمن وسلامة مستخدمي الطريق.

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