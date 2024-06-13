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الخميس، 13-06-2024 10:37 ص

اعلان صادر عن مديرية الامن العام بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الامن


الوكيل الاخباري - اعلنت مديرية الامن العام اليوم الخميس، إنه تم عمل خطة مرورية للتعامل مع حركة السير مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لمنع الازدحامات وتسهيل حركة المواطنين من خلال تكثيف الدوريات الآلية والراجلة ورقباء السير في الأماكن العامة والأسواق.

ودعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور وتجنب الاصطفاف بشكل يعيق حركة السير كالتوقف بشكل مزدوج في مواقع التسوق و المحلات التجارية والالتزام بإرشادات رقباء السير في الميدان للمحافظة على سلامتهم وانسيابية حركة المرور.

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الى ذلك أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس بدء تطبيق خطّتها الرّقابيّة والتّفتيشيّة المخصصة لعيد الأضحى المبارك، حيث سيتمّ تكثيف الجولات التي تستهدف مختلف القطاعات وتشارك بها مديريّات المؤسسة وتشمل جميع مناطق المملكة.

 

وشدّدت المؤسسة على أنّ فرقها المختصّة بالرّقابة على الموازين ستنظّم جولات على موازين الأضاحي للتحقق من دقّتها، داعية الرّاغبين بمعايرة موازينهم إلى التّواصل مع المؤسسة على هاتف (065301225) لإجراء المعايرة، لتفادي أيّ مخالفات نتيجة عدم صحّة قراءة تلك الموازين.


وأكّدت المؤسسة استمرار العمل على تلقّي الشّكاوى طيلة فترة عطلة العيد، ودعت المؤسسة المواطنين إلى عدم التّردد في الإبلاغ عن أي مخالفات في الموازين أو المنتجات الخاضعة لرقابة المؤسسة عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحّد (065301243) أو صفحة المؤسسة على فيسبوك (@jsmo.gov.jo) أو الدخول إلى أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني للمؤسسة عبر الرابط: https://eservice.jsmo.gov.jo/COMPLAINTS

 

 

 

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