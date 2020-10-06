الثلاثاء 06-10-2020
الوكيل الاخباري

الى متى سيستمر حظر التجول يومي الجمعة والسبت بالاردن ؟

اعلان صادر عن مديرية الامن العام حول انفاذ اوامر الدفاع

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي

هؤلاء مستثنون من حظر التجوّل الشامل

توضيح هام من التربية بعد تعطيل المدارس بالاردن

الاوقاف تغلق مساجد بسبب الاصابات بفيروس كورونا

حملة أمنية لتنفيذ أوامر الدفاع في إربد

الحكومة : الحالة الوبائيّة تتطلّب اتخاذ قرارات صعبة وسريعة

الملك يشارك في حوار تنظمه مؤسسة جائزة الغذاء العالمية في 16 الشهر الحالي

5 قوائم انتخابية في دائرة إربد الرابعة




الثلاثاء، 06-10-2020 08:47 م

اعلان صادر عن مديرية الامن العام حول انفاذ اوامر الدفاع

1020205173725408333415


الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية الامن العام أن فرق التفتيش الأمنية التي أمر مدير الامن العام بتشكيلها امس وفي مختلف محافظات المملكة للتفتيش على المنشآت والمحال التجارية والمرافق والاماكن العامة وانفاذ اوامر الدفاع بحق كافة المخالفين لها قد أغلقت منذ ظهر اليوم 184 منشأة أخرى خالفت اوامر الدفاع وضبطت 274 شخصاً كذلك خالفوا اوامر الدفاع وجرى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها .
اضافة اعلان

وكانت فرق التفتيش الامنية قد أغلقت 247 منشأة وضبطت 431 شخصاً منذ ان بدأت الفرق عملها منذ مساء امس ولغاية ظهر اليوم .

وأكدت المديرية ان فرق التفتيش الامنية مستمرة في جولاتها التفتيشية وبشكل مكثف لمراقبة الالتزام باوامر الدفاع وضبط اية مخالفات لها ودون اي تهاون او تمييز، مهيبةً بالجميع الالتزام بما صدر من تعليمات صحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات عند وجودهم في الاماكن العامة .
وتُذكّر مديرية الامن العام اصحاب الشركات والمنشآت والمؤسسات والمحال التجارية انهم ملزمون وفق اوامر الدفاع باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية والرقابية اللازمة داخل منشآتهم ومنع ارتكاب اية مخالفات داخلها وانهم مسؤولون امام القانون عن اية مخالفة تقع داخل تلك المنشآت.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920201820029196781483

الى متى سيستمر حظر التجول يومي الجمعة والسبت بالاردن ؟

252209

تخصيص 5ر2 مليون دينار للقطاع الصحي في المفرق

1602005406479

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي

1020205233434851969392

هؤلاء مستثنون من حظر التجوّل الشامل

وزارة التربية والتعليم

توضيح هام من التربية بعد تعطيل المدارس بالاردن

102020214587698624037

الاوقاف تغلق مساجد بسبب الاصابات بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
9202024192422328798472

الامن العام يحذر ويهيب بالمواطنين

9202022213638878836452

القبض على مطلوب بمبلغ 2 مليون دينار

ee

مدير الأمن العام يكرم ضباط متقاعدين برتبة لواء

920202018152220040408

القبض على منفذ عملية السطو المسلح على بنك بعمان

الامن

السطو على بنك في الجبيهة

55

الجيش ينشر إجراءات التجنيد في خدمة العلم ويوجه دعوة الى مواليد 1995