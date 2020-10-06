اعلان صادر عن مديرية الامن العام حول انفاذ اوامر الدفاع

الوكيل الاخباري -

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أعلنت مديرية الامن العام أن فرق التفتيش الأمنية التي أمر مدير الامن العام بتشكيلها امس وفي مختلف محافظات المملكة للتفتيش على المنشآت والمحال التجارية والمرافق والاماكن العامة وانفاذ اوامر الدفاع بحق كافة المخالفين لها قد أغلقت منذ ظهر اليوم 184 منشأة أخرى خالفت اوامر الدفاع وضبطت 274 شخصاً كذلك خالفوا اوامر الدفاع وجرى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها .وكانت فرق التفتيش الامنية قد أغلقت 247 منشأة وضبطت 431 شخصاً منذ ان بدأت الفرق عملها منذ مساء امس ولغاية ظهر اليوم .وأكدت المديرية ان فرق التفتيش الامنية مستمرة في جولاتها التفتيشية وبشكل مكثف لمراقبة الالتزام باوامر الدفاع وضبط اية مخالفات لها ودون اي تهاون او تمييز، مهيبةً بالجميع الالتزام بما صدر من تعليمات صحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات عند وجودهم في الاماكن العامة .وتُذكّر مديرية الامن العام اصحاب الشركات والمنشآت والمؤسسات والمحال التجارية انهم ملزمون وفق اوامر الدفاع باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية والرقابية اللازمة داخل منشآتهم ومنع ارتكاب اية مخالفات داخلها وانهم مسؤولون امام القانون عن اية مخالفة تقع داخل تلك المنشآت.