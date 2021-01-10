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الأحد، 10-01-2021 01:21 م

اعلان صادر عن مديرية الامن العام

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الوكيل الاخباري - قالت مديرية الامن العام انه استكمالاً للجولات التي تنظمها إدارة ترخيص السواقين والمركبات ضمن مبادرتها الابتكارية ( بنوصلك ), دعت الإدارة المواطنين من القاطنين في المناطق التالية للاستفادة من خدمات الترخيص المتنقلة التي تقدمها المحطات المتنقلة للمواطنين ضمن هذه المناطق وحسب التواريخ والأماكن التالية من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثانية ظهراً :-

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1- الثلاثاء 12/1/2021 
- غور الصافي / قاعة البلدية 
- المزار الشمالي / صمد

2- الأربعاء 13/1/2021
- السلطاني 
- صخرة/ قاعة الجنيد 

3- الأحد 17/1/2021
- قضاء أيل / المركز الأمني 
- لواء الكورة / بيت أيدس / قاعة سمو الأمير حسين 

4- الاثنين 18/1/2021 
- وادي رم / المركز الأمني 
- لواء الكورة / بيت أيدس / قاعة سمو الأمير حسين 

5- الثلاثاء 19/1/2021
- العقبة / ساحة المفوضية 
- بني كنانة / بلدية اليرموك الجديدة / الخريبة 

6- الأربعاء 20/1/2021
- العقبة / ساحة المفوضية 
- بني كنانة / بلدية اليرموك الجديدة / الخريبة 

7- الأحد 24/1/2021
- البتراء / ساحة الإقليم 
- الرويشد / مشغل الصيانة 


8- الاثنين 25/1/2021
- الشوبك / بلدية الشوبك 
- الصفاوي / المركز الأمني 

9- الثلاثاء 26/1/2021
- ذيبان / ساحة مديرية التربية 
- الأزرق / حديقة البلدية 

10- الأربعاء 27/1/2021
- ذيبان / ساحة مديرية التربية 
- الأزرق / حديقة البلدية 
             
وتقدم محطات الترخيص المتنقلة معظم خدمات الترخيص كتجديد ترخيص المركبات ونقل ورهن المركبة بالإضافة لإصدار بدل تالف لكافة أنواع الرخص وإصدار الوكالات العدلية وغيرها من الخدمات .

 


 




 

 


 

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