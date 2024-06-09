الأحد 09-06-2024
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الأحد، 09-06-2024 08:42 ص

اعلان صادر عن مديرية الامن العام

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري -أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، عن تعديل ساعات العمل الرسمي لجسر الملك حسين ليومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 11-12 / 6 / 2024.

وستكون ساعات الدوام كما هو مبين أدناه:

الثلاثاء 11/ 6/2024: المسافرون :تبدأ حركة جميع المسافرين عند الساعه (8:00) وتنتهي عند الساعة (13:00 ).

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المعبر التجاري :تبدأ حركة الشحن عند الساعة (8:00)وتنتهي عند الساعة (12:00). 

الاربعاء 12 / 6 / 2024:المسافرون: تبدأ حركة جميع المسافرين عند الساعة (8:00) وتنتهي عند الساعة (18:00).


المعبر التجاري : الشحن مغلق إغلاقاً تاما.

وأكدت إدارة الجسور أنه ستعود الحركة كالمعتاد في صباح يوم الخميس الموافق 13 / 6 / 2024.


ونوهت على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الاغلاق بساعة.

 

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