اعلان صادر عن مديرية الامن العام

الوكيل الاخباري -أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، عن تعديل ساعات العمل الرسمي لجسر الملك حسين ليومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 11-12 / 6 / 2024.



وستكون ساعات الدوام كما هو مبين أدناه:



الثلاثاء 11/ 6/2024: المسافرون :تبدأ حركة جميع المسافرين عند الساعه (8:00) وتنتهي عند الساعة (13:00 ).

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المعبر التجاري :تبدأ حركة الشحن عند الساعة (8:00)وتنتهي عند الساعة (12:00).



الاربعاء 12 / 6 / 2024:المسافرون: تبدأ حركة جميع المسافرين عند الساعة (8:00) وتنتهي عند الساعة (18:00).



المعبر التجاري : الشحن مغلق إغلاقاً تاما.



وأكدت إدارة الجسور أنه ستعود الحركة كالمعتاد في صباح يوم الخميس الموافق 13 / 6 / 2024.



ونوهت على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الاغلاق بساعة.