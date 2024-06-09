اعلان صادر عن مديرية الامن العام

الوكيل الاخباري -أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، عن تعديل ساعات العمل الرسمي لجسر الملك حسين ليومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 11-12 / 6 / 2024.
وستكون ساعات الدوام كما هو مبين أدناه:
الثلاثاء 11/ 6/2024: المسافرون :تبدأ حركة جميع المسافرين عند الساعه (8:00) وتنتهي عند الساعة (13:00 ).
المعبر التجاري :تبدأ حركة الشحن عند الساعة (8:00)وتنتهي عند الساعة (12:00).
الاربعاء 12 / 6 / 2024:المسافرون: تبدأ حركة جميع المسافرين عند الساعة (8:00) وتنتهي عند الساعة (18:00).
المعبر التجاري : الشحن مغلق إغلاقاً تاما.
وأكدت إدارة الجسور أنه ستعود الحركة كالمعتاد في صباح يوم الخميس الموافق 13 / 6 / 2024.
ونوهت على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الاغلاق بساعة.
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