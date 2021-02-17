اعلان صادر عن مستشفى الجامعة الأردنية

الوكيل الاخباري -

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قرر مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور إسلام مساد، تعطيل أعمال المستشفى يوم غد الخميس، تماشيا مع قرار رئيس الوزراء بتعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة المراجعين والموظفين.وقال المستشفى، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم جدولة مواعيد العيادات والعمليات ليوم غد وترحيلها لاحقاً، منوهاً أن دائرة الطوارئ في المستشفى تعمل على مدار 24 ساعة في استقبال جميع الحالات الطارئة وتقديم الخدمات العلاجية والطبية اللازمة.