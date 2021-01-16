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اعلان صادر عن مستشفى الملكة علياء العسكري

السبت، 16-01-2021 06:44 م

اعلان صادر عن مستشفى الملكة علياء العسكري

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 الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية عن بدء استقبال المراجعين في عيادة العظام بمستشفى الملكة علياء العسكري اعتباراً من يوم غد الأحد.
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واوضحت المديرية انه سيجري الإعلان عن استئناف عمل بقية العيادات في المستشفى لاحقا وبالتدريج، وستكون الأولوية للمراجعين الحاصلين على مواعيد مسبقة، كما يمكن للمراجعين تجديد مواعيدهم من خلال منصة الخدمات الطبية الإلكترونية أو من خلال أقسام السجل في المستشفى.

ودعت المديرية إلى الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والسلامة العامة والتباعد الجسدي وارتداء الكمامة داخل العيادات.

يشار إلى أن الخدمات الطبية أعلنت سابقاً عن عودة استقبالها المراجعين في عيادات الاختصاص اعتبارا من يوم غد الأحد، ومنع الزيارة للمرضى الداخلين في مختلف الأقسام؛ حفاظاً على السلامة العامة.

 




 

 


 

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