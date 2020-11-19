الخميس 19-11-2020
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الخميس، 19-11-2020 06:40 م

اعلان صادر عن مستشفى الملك المؤسس

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الوكيل الاخباري - أعلن مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور محمد الغزو عن تخصيص وحدة عناية حثيثة إضافية مخصصة لمرضى فيروس كورونا بسعة 20 سريرا.
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وقال الغزو في بيان للمستشفى اليوم الخميس، أنه نظرا لتزايد أعداد المصابين والحاجة الماسة لأسرة عناية حثيثة تم اليوم افتتاح الوحدة الجديدة ليصبح عدد أسرة العناية الحثيثة المخصصة لمرضى كورونا 55 سريرا.

وأفاد الغزو، أن هذه التوسعة تأتي إنسجاما مع التوجيهات الملكية لتوفير الإمكانيات كافة لمواجهة جائحة كورونا وبالتعاون والدعم الكبير من وزارة الصحة التي رفدت المستشفى بالأجهزة الطبية والمعدات اللوجستية المطلوبة.

 




 

 


 

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