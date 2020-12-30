اعلان صادر عن مستشفى الملك المؤسس

الوكيل الاخباري -

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أعلن مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور محمد الغزو، عن عودة العمل في العيادات الخارجية والعمليات جزئيا اعتبارا من يوم الأحد المقبل.وقال الدكتور الغزو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كل عيادة ستستقبل نحو عشرة مرضى اعتبارا من يوم الأحد المقبل مع مراعاة تطبيق معايير السلامة العامة وعدم التجمعات ولبس الكمامة وقياس درجة الحرارة للمرضى كافة، مؤكدا أن العودة للعمل بشكل طبيعي في العيادات والعمليات مرتبط بتطورات الوضع الوبائي.ولفت إلى أن المواعيد القديمة الممنوحة للمرضى خلال فترة الإغلاق الحالية سواء لعيادات الاختصاص أو العمليات الجراحية ملغاة حكما وتتطلب أخذ مواعيد جديدة.وبين أنه يمكن الاستفسار وأخذ موعد من خلال الاتصال على 027200600.يشار إلى أن المستشفى علق العمل بجميع عيادات الاختصاص كافة، وأوقف العمليات الجراحية باستثناء الطارئة منها منذ شهر تشرين الثاني الماضي بسبب زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا.