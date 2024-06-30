اعلان صادر عن وزارة الأوقاف

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الأحد، انطلاق فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم لهذا العام تحت عنوان "وقولوا للناس حسنا".

وأكد الخلايلة بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل، ومساعد الأمين العام لشؤون المديريات، مدير التعليم الشرعي الدكتور حاتم السحيمات، حرص الوزارة على تعليم وتحفيظ كتاب الله على مدار العام ،موضحا ان الوزارة دأبت سنويا على عقد المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم مع بداية العطلة الصيفية وبشكل مجاني، لترسيخ قيم القرآن الكريم وفضائله في حياتنا.

ودعا وزير الاوقاف الطلبة، ذكورا وإناثا الى الالتحاق بهذه المراكز البالغ عددها 3 آلاف مركز في مختلف محافظات المملكة، مشيرا الى ان المراكز ستتضمن مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني لختمة القرآن ضمن برنامج معد لذلك تم توزيعه على مديريات الأوقاف، إضافة الى مسابقات ثقافية ودينية وأنشطة رياضية، فضلاً عن حفل تخريج توزيع جوائز وهدايا وشهادات على المتفوقين.

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ونشرت وزارة الأوقاف على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي أسماء المراكز ومواقعها للتسهيل على الأهالي والطلبة معرفة المراكز القريبة، والتي سيستمر عملها حتى منتصف آب المقبل.


وتشهد المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم إقبالا كبيرا من قبل الطلاب، حيث بلغ المشاركين العام الماضي نحو 170 ألف طالب وطالبة.

 

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