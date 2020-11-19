اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

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وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن برنامج لاستقبال المراجعين في إداراتها الكائنة في مركز الوزارة / العبدلي اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 22 / 11 / 2020 ولغاية منتصف شهر كانون الأول / 12 المقبل وذلك على النحو التالي : 
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الأحد : إدارة الموارد البشرية / إدارة النشاطات التربوية. 
الإثنين : إدارة الأبنية والمشاريع / إدارة اللوازم والتزويد / إدارة الشؤون المالية.
الثلاثاء : إدارة الموارد البشرية / إدارة الشؤون القانونية.
الأربعاء : إدارة التخطيط والبحث التربوي / إدارة الشؤون المالية. 
الخميس : إدارة التعليم العام / إدارة العلاقات الثقافية / إدارة الإشراف والتدريب. 

ويستمر استقبال المراجعين في باقي الإدارات الواقعة خارج المبنى الرئيسي للوزارة وتقديم خدماتها كالمعتاد طيلة أيام الدوام الرسمي. 

وتؤكد الوزارة على المراجعين الالتزام بالاشتراطات الصحية وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة الموظفين.
 

 




 

 


 

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