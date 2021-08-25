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الأربعاء، 25-08-2021 02:26 م

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء استقبال طلبات معادلة الشهادات التركية ( التوجيهي ) ، مبينة أنها ستقوم بمعادلة هذه الشهادات وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت التحاقهم في تلك المدارس في حال تحقيق الشروط اللازمة المطلوبة للمعادلة .

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وأكدت الوزارة انه في حال ارتأت لجنة المعادلة ضرورة التأكد من صحة بعض الوثائق التي يقدمها الطالب للمعادلة ؛فسيتم منحه قيد معادلة لحين التأكد من صحة تلك المعلومات .

 

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