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الإثنين، 07-06-2021 09:20 م

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول مواعيد اعطاء لقاح كورونا

وزارة التعليم العالي


الوكيل الاخباري - اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا جاء فيه " الرجاء من جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في جامعة جدارا التوجه يوم بعد غد الأربعاء الموافق 9/6/2021 إلى مركز التطعيم الموجود في حرم الجامعة نفسها ،وذلك للحصول على المطعوم ضد فيروس كورونا".

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واضافت " كما يرجى من جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في جامعة إربد الاهلية إضافةً إلى طلبة المراحل السريرية في الجامعة وهم طلبة السنتين الثالثة والرابعة في تخصص التمريض، التوجه يوم بعد غد الأربعاء الموافق 9/6/2021  إلى مركز التطعيم الموجود في حرم الجامعة نفسها ،وذلك للحصول على المطعوم ضد فيروس كورونا ".

 




 

 


 

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