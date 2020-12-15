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الثلاثاء، 15-12-2020 02:24 م

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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الوكيل الاخباري - أعلنت اليوم الثلاثاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنها قد أنهت مرحلة تدقيق جميع البيانات والمعلومات المتضمنة في طلبات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2020 / 2021 حيث بلغ عدد الطلبات المستوفية للشروط والتي يحق لها المنافسة على هذه المنح والقروض (63241) طلباً من أصل (68550) طلب تم تقديمها حيث تم استبعاد (5309) طلب لم تستوف شروط الاستفادة من هذه المنح والقروض، حيث تشكل الطلبات التي تم استبعادها ما نسبته (8%) من إجمالي الطلبات المقدمة.
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وأضافت الوزارة بأنه وعند إعلان النتائج الأولية والمتوقع أن تكون قبل نهاية الشهر الحالي سيتمكن الطلبة الذين تم استبعاد طلباتهم من التعرف على سبب الاستبعاد مع السماح لكل منهم بتقديم طلب إعتراض إلكتروني وتدعيمه بالمعززات اللازمة.

 




 

 


 

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