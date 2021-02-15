الإثنين 15-02-2021
الوكيل الاخباري
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الإثنين، 15-02-2021 03:56 م

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  اليوم الاثنين نتائج القبول الموحد للطلبة حملة الشهادات الأجنبية للفصل الثاني 2020 /2021 والذين سمح لهم قرار مجلس التعليم العالي بتقديم طلبات التحاق استثناءً نتيجةً لظروف جائحة الكورونا حيث لم يتمكنوا من إستكمال متطلبات معادلة شهاداتهم الأجنبية خلال الفصل الدراسي الأول الماضي، ولمعرفة نتيجة القبول الرجاء استخدام رقم الجلوس أو الرقم الوطني من خلال الرابط الآتي:
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http://www.admhec.gov.jo/AdmForeignCertResults.aspx

 




 

 


 

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