الخميس 27-05-2021
الوكيل الاخباري
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الخميس، 27-05-2021 01:06 م

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‎

وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي


 الوكيل الاخباري - دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‎ جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في جامعة اليرموك إضافةً إلى طلبة السنوات الرابعة والخامسة والسادسة (المرحلة السريرية) في تخصص الطب البشري، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في كليتي الحصن الجامعية، وإربد الجامعية التوجه يومي السبت والأحد الموافق   29 و 30 / 5 / 2021  إلى مركز التطعيم الموجود في حرم جامعة اليرموك/مبنى المؤتمرات والندوات ،وذلك للحصول على مطعوم فايروس الكورونا.
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يشترط على الجميع التسجيل المسبق على المنصة الإلكترونية الخاصة بالتطعيم، واصطحاب هوية الموظف أو هوية الطالب .

 




 

 


 

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