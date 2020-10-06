الثلاثاء 06-10-2020
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الثلاثاء، 06-10-2020 08:38 م

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي

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 الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج قائمة الطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية لعام 2020 فقط والذين تمت الموافقة لهم بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى.
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وأوضح مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي للوزارة مهند الخطيب اليوم الثلاثاء، أن القبولات تمت وفقاً للحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الخالي للتخصص المرغوب بالانتقال إليه، وضمن الشواغر المتوفرة.

وأضاف الخطيب، أن عدد الطلبة الذين تم الموافقة على انتقالهم بلغ 7338 طالباً وطالبة، مشيرا الى أنه يمكن الاطلاع على نتيجة طلب الانتقال باستخدام رقم جلوسه، أو رقمه الوطني ومن خلال الرابط الآتي:http://www.admhec.gov.jo/AdmUnivTransResults.aspx.


 




 

 


 

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