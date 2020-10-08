الخميس 08-10-2020
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الخميس، 08-10-2020 09:32 م

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي

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 الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن موعد اعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2020 / 2021) ظهر يوم الأحد المقبل.

وبينت الوزارة اليوم الخميس ان الحصول على الأسماء المرشحة يتم من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي: http://www.dsamohe.gov.jo.

وأوضحت ان المنح الخارجية لهذا العام وعددها (125) توزعت على خمس دول هي مصر، تونس، المغرب، أرمينيا، ورومانيا، حيث سيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (24) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم المرشح حال الموافقة على الترشيح بمراجعة الوزارة للسير في إجراءات إستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح. ولفتت الوزارة بأن الطالب يمكنه الاطلاع على الوثائق المطلوبة للدولة المرشح لها ووثائق الملف الشخصي ونموذج التعهد على موقع مديرية البعثات (http://www.dsamohe.gov.jo).

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كما بينت الوزارة انه وتأكيداً على مبدأ الشفافية الذي تنتهجه ، وكما وعدت سابقاً فإن كل طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح يستطيع الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن المنطقة الجغرافية او الاعتبارية التابع لها. كما سيتم لاحقاً خلال أيام معدودة الإعلان عن أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه المنح ضمن دورة الترشيح الثانية، وذلك بناءً على أعداد الطلبة المستنكفين من دورة الترشيح الأولى.


 




 

 


 

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