الإثنين 31-05-2021
الوكيل الاخباري

تحسن توقعات الطلب يرفع أسعار النفط

تحذيرات للبشرية من 'كوفيد-26' و'كوفيد-32'

طهران تكشف آخر تطورات محادثات فيينا

أسعار الذهب الإثنين 31/5/2021

مستشفى الحكمة بالزرقاء يستجيب لمناشدة عبر ' برنامج الوكيل '

وزير الصحة: سجلت المملكة 5 حالات بالمتحور الهندي لغاية الآن

انبعاث رائحة كريهة من عبوات مياه في عمان

الأمانة : إغلاق 13 منشأة في عمان الأحد

وزارة الصحة تفتتح عيادة الإقلاع عن التدخين

ستيني يعاني السرطان ومرض الكلى يروي تفاصيل مؤلمة عبر 'برنامج الوكيل'

الإثنين، 31-05-2021 09:19 ص

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي

1202117114046288060120


الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين ، أن على جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في الجامعة الهاشمية إضافةً إلى طلبة المراحل السريرية في الجامعة وهم طلبة السنوات الرابعة والخامسة والسادسة  في تخصص الطب البشري، وطلبة السنتين الثالثة والرابعة في تخصص التمريض التوجه يومي الثلاثاء  والأربعاء الموافق 1 و2 / 6 / 2021،  إلى مركز التطعيم الموجود في حرم الجامعة نفسها ،وذلك للحصول على مطعوم فايروس الكورونا.

اضافة اعلان

يشترط على الجميع التسجيل المسبق على المنصة الإلكترونية الخاصة بالتطعيم، واصطحاب هوية الموظف، أو الطالب.


وأضافت وزارة التعليم العالي، "بادر بالحصول على المطعوم وشارك معنا في الجهود الوطنية لمكافحة فايروس الكورونا والتي ستساعد في  العودة قريباً بمشيئة الله للتعلم الوجاهي في الحرم الجامعي".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
هواري 1

وزير الصحة: سجلت المملكة 5 حالات بالمتحور الهندي لغاية الآن

امانة-عمان-الكبرى

الأمانة : إغلاق 13 منشأة في عمان الأحد

تدخين

وزارة الصحة تفتتح عيادة الإقلاع عن التدخين

محكمة

محكمة الاحتلال تستمع اليوم لأقوال المعتقلين الأردنيين

ر

قرار بشأن الرواتب يدخل حيز التنفيذ الشهر القادم

8f5aaf56-fe10-4216-9636-30a0dadd13af_16x9_1200x676

فتى الزرقاء صالح يعود لممارسة حياته ويشكر الملك

أخبار متعلقة
5202116233713926994760

200 ألف شخص في إربد تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

وزارة الصحة3

توجيه هام من وزارة الصحة للمواطنين للوصول الى صيف آمن قريباً

unnamed

سلطة العقبة لـ الوكيل : لا حوافز ومكافآت للموظفين دون تلقي لقاح كورونا

1231237726

إنتهاء حملة تطعيم موظفي وزارة التعليم العالي ضد كورونا

وزارة التربية والتعليم

التربية : على معلمي العاصمة عمان التوجه غداً الى مراكز التطعيم واخذ اللقاح

158-225410-66_1604d0a527ff68_700x400

وزير الداخلية لـ الوكيل : لا قرار حتى الآن بحرية الحركة اوقات الحظر الجزئي لمن تلقى لقاح كورونا