اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي

الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين ، أن على جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في الجامعة الهاشمية إضافةً إلى طلبة المراحل السريرية في الجامعة وهم طلبة السنوات الرابعة والخامسة والسادسة في تخصص الطب البشري، وطلبة السنتين الثالثة والرابعة في تخصص التمريض التوجه يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 1 و2 / 6 / 2021، إلى مركز التطعيم الموجود في حرم الجامعة نفسها ،وذلك للحصول على مطعوم فايروس الكورونا.

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يشترط على الجميع التسجيل المسبق على المنصة الإلكترونية الخاصة بالتطعيم، واصطحاب هوية الموظف، أو الطالب.



وأضافت وزارة التعليم العالي، "بادر بالحصول على المطعوم وشارك معنا في الجهود الوطنية لمكافحة فايروس الكورونا والتي ستساعد في العودة قريباً بمشيئة الله للتعلم الوجاهي في الحرم الجامعي".