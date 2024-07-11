اعلان صادر عن وزارة الخارجية

الوكيل الاخباري - وقّع أمين عام وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة‬⁩، يوم أمس، وسفيرة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى المملكة، بريانجكا فجقوناسيكرا، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية للمشاورات السياسية بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الخارجية في حكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية، بهدف تعزيز العلاقات والعمل على توطيدها بين البلدين الصديقين.

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