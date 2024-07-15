اعلان صادر عن وزارة الخارجية

الوكيل الاخباري - ينطلق الاثنين، الاجتماع الـ 15 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

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ستخصص الجلسة العامة للاجتماع لبحث العلاقات الثنائية، مع التركيز على تنفيذ اتفاقية الشراكة وأولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (2021-2027)، التي اعتمدها مجلس الشراكة في عام 2022.

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