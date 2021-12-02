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الخميس، 02-12-2021 05:05 م

اعلان صادر عن وزارة الصحة بشأن تلقي مطاعيم كورونا

وزارة الصحة 2)


الوكيل الاخباري - تعلن وزارة الصحة عن توقف اعطاء مطاعيم فايروس كورونا للمواطنين في مركز تطعيم صالة الأمير فيصل / منطقة القويسمة، وذلك في يوم الجمعة فقط بتاريخ 3/12/2021، وسيستأنف العمل على تقديم الجرعات يوم السبت.

كما تعلن الوزارة عن توقف اعطاء المطاعيم في جميع مراكز تطعيم داخل مدينة الحسين الرياضية للشباب في ( قاعة ياهلا 1، قاعة ياهلا 2 ) وذلك في يوم الاحد فقط بتاريخ 5/12/2021، وسيستأنف العمل على تقديم الجرعات يوم الاثنين.

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