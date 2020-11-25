اعلان صادر عن وزارة الصحة

الوكيل الاخباري -

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تدعو وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين من حملة شهادة بكالوريوس مختبرات وتحاليل طبيه ، وبكالوريوس اشعه وتصوير شعاعي ودبلوم كلية مجتمع اشعه من الذين تم اختيارهم وفقا لعلامة الامتحان التنافسي التواجد في الوقت والمكان المحددوذلك لاجراء المقابلة الشخصية مع ضرورة الحضور الى المقابله في الموعد المحدد مصطحبين البطاقه الشخصيه الصادره عن دائرة الاحوال المدنيه والجوازات سارية المفعول وقلم حبر ازرق جاف علما بانه لن يتم السماح لاي من المرشحين بدخول قاعة المقابلات ما لم يتم الالتزام ببروتوكول السلامة العامة بإرتداء الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي وتحميل تطبيق امان وكل من يتخلف عن حضور المقابله يعتبر مستنكفا.