الأربعاء 25-11-2020
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 25-11-2020 08:30 م

اعلان صادر عن وزارة الصحة

وزارة-الصحة-الاردنية


الوكيل الاخباري - تدعو وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين من حملة شهادة بكالوريوس مختبرات وتحاليل طبيه ، وبكالوريوس اشعه وتصوير شعاعي ودبلوم كلية مجتمع اشعه من الذين تم اختيارهم وفقا لعلامة الامتحان التنافسي التواجد في الوقت والمكان المحدد
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وذلك لاجراء المقابلة الشخصية مع ضرورة الحضور الى المقابله في الموعد المحدد مصطحبين البطاقه الشخصيه الصادره عن دائرة الاحوال المدنيه والجوازات سارية المفعول وقلم حبر ازرق جاف علما بانه لن يتم السماح لاي من المرشحين بدخول قاعة المقابلات ما لم يتم الالتزام ببروتوكول السلامة العامة بإرتداء الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي وتحميل تطبيق امان وكل من يتخلف عن حضور المقابله يعتبر مستنكفا.

 




 

 


 

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