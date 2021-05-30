اعلان صادر عن وزارة الصحة

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الأحد، 30-05-2021 10:49 ص

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الوكيل الاخباري- نشرت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، الأحد، منشورا توعويا للإقلاع عن التدخين، من خلال العيادات المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.
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ودعت الوزارة المواطنين، في حملة "اكسب صحتك وأقلع عن التدخين الآن"، إلى التوجه للعيادات المُعلن عنها، في أقاليم الوسط والجنوب والشمال، التي تقدم خدمات المشورة والإرشاد وعلاج الاقلاع عن التدخين بشكل مجاني.

ووفق موقع "وورلد بوبيوليشن ريفيو" البحثي، فإن الأردن جاء في المرتبة الأولى على المستوى العربي في نسبة المدخنين، والسادس على مستوى العالم. 

وزارة الصحة قالت في تصريحات سابقة إن 42 بالمئة أي 1.7 مليون من الأردنيين البالغين يدخنون التبغ بجميع أشكاله، بالإضافة إلى تدخين الأرجيلة، وفق دراسة أجرتها الوزارة ومنظمة الصحة العالمية خلال 2019.

 




 

 


 

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