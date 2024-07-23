اعلان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن إعادة طرح عطاء صيانة وتأهيل مديرية صناعة وتجارة وتموين العقبة، للمرة الثالثة.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك من الشركات المصنفة درجة خامسة أبنية أو خامسة صيانة أبنية، إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 25 ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة 12 من ظهر الأحد المقبل.



واشترطت الوزارة على الراغبين بالاشتراك، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري، وصورة عن شهادة التصنيف المطلوبة، مشيرة إلى أن أجور الإعلان يتحملها من يرسو عليه العطاء مهما تكرر.

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