اعلان صادر عن وزارة العمل

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة العمل أن موظفيها العاملين في مكتب عمل غرفة تجارة عمان سينتقلون للعمل اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 2021/3/18 إلى مكتب عمل نقابة المقاولين في منطقة العبدلي وذلك لغاية الخميس المقبل الموافق 2021/3/25.وبين الناطق الإعلامي بإسم الوزارة محمد الزيود أن هذا القرار جاء بعد أن قررت غرفة تجارة عمان إغلاق أبوابها خلال هذه الفترة نتيجة تزايد عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا لعدد من موظفيها حرصاً منها على سلامة وصحة الجميع.وأكد أن موظفين وزارة العمل في مكتب عمل غرفة تجارة عمان سيعودون لعملهم في الغرفة فورعودتها للعمل بعد تاريخ 2021/3/25.ودعا الزيود المواطنين الذين لديهم معاملات لدى موظفي مكتب عمل غرفة تجارة عمان إلى مراجعتهم خلال هذه الفترة في مكتب عمل نقابة المقاولين في العبدلي مقابل وزارة التربية والتعليم.