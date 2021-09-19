اعلان صادر عن وزارة العمل

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الأحد، 19-09-2021 10:49 ص

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة العمل، الأحد، عن أيام وظيفية في قطاع المحيكات والخياطة (للإناث فقط ) للفروع الإنتاجية في محافظة اربد( المزار الشمالي، الأغوار الشمالية).

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وقالت الوزارة، إنه على الراغبات بزيارة الأيام الوظيفية أن تكون حاصلة على الجرعة الأولى من لقاح كورونا أو غير متخلفة عن الجرعة الثانية أو تحضر فحص كورونا سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة ٧٢ ساعة مع ضرورة التقيد  بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد .

 

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