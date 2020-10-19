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الإثنين، 19-10-2020 07:44 م

اعلان صادر عن وزارة المالية

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة المالية عن الخدمات التي ستقدمها خلال الفترة المقبلة ابتداء من يوم غد الثلاثاء وحتى اشعار آخر في مديريات المالية في المحافظات كافة ،نظراً للتطورات التي تسود المملكة على صعيد جائحة كورونا، وللتسهيل على المتقاعدين المدنيين والعسكريين وورثتهم والمستفيدين من خدمات مديرية التقاعد والتعويضات.
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وبينت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن خدماتها في المحافظات كافة ستقتصر على تقديم معاملات تسوية حقوق الورثة التقاعدية للحصول على الراتب التقاعدي، وتبليغ قرارات التقاعد الصادرة عن مديرية التقاعد للمتقاعدين الأصلاء وورثة المتقاعدين،والحصول على كشف الراتب التقاعدي للمتقاعدين الأصلاء وورثة المتقاعدين، والحصول على كشف اقتطاعات للمتقاعدين الأصلاء وورثة المتقاعدين.

كما ستقدم خدمات الحصول على صورة مصدقة من القرار التقاعدي للمتقاعدين الأصلاء وورثة المتقاعدين، وتغيير مركز الدفع (البنك المحول له الراتب التقاعدي)، إضافة الأبناء (العلاوة العائلية)، وإثبات طالب لورثة المتقاعدين الذكور، وإصدار شهادة عدم تقاضي رواتب تقاعدية، والاستفسار عن حالة المعاملة التقاعدية، والاستفسار عن انجاز وصرف معاملات بدل الإجازات، والاستفسار عن معاملات صندوق الضمان لموظفي الحكومة ومستخدميها، ومعاملات صندوق الادخار والتعويضات.

وأعلنت الوزارة عن تفعيل خدمة الاستفسارات العامة عن طريق الواتس اب رقم (0788880054)، والخدمة الناطقة على الرقم (065695162)، والخدمة من خلال مركز الاتصال الوطني على الرقم المجاني (065008080).

 




 

 


 

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