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الأربعاء، 07-10-2020 07:54 م

اعلان لسكان المناطق المفروض عليها الحظر الشامل بالزرقاء

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الوكيل الاخباري - قرر محافظ الزرقاء حجازي عساف السماح لسكان منطقة البتراوي والزرقاء الجديدة المعزولة والمفروض عليها الحظر الشامل بالتسوق غداً الخميس، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.
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وبين عساف، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تقرر للبنوك وأصحاب محال الصرافة الفتح خلال الفترة المذكورة، فضلاً عن المخابز والمولات والبقالات والصيدليات ومحال المجمدات والملاحم والمراكز الصحية والعيادات الطبية الخاصة والمنشآت التجارية المسموح لها بالعمل بالتنسيق ما بين غرفة العمليات الخاصة بالمحافظة وغرفة تجارة الزرقاء.

وأوضح أنه تقرر السماح لسكان المنطقة بالتسوق والتزود بالمواد التموينية المتنوعة، سواء مشياً على الأقدام أو باستخدام المركبات الخاصة والعامة، مثلما تقرر السماح لمركبات سلاسل التوريد الغذائي بالدخول إلى المنطقة المعزولة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، بهدف تزويد المنشآت التجارية بكامل احتياجاتها.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع غرفة تجارة الزرقاء وغرفة عمليات المحافظة بخصوص منح التصاريح اللازمة لأصحاب المنشآت التجارية الذين يقطنون خارج المنطقة المعزولة للدخول والخروج خلال الفترة المسموح بها.

وأكد أن كوادر الرقابة والتفتيش من مديرية الشؤون الصحية وبلدية الزرقاء ومديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ستمارس عملها الرقابي خلال فترة التسوق حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ودعا عساف سكان المنطقة إلى الالتزام بالتعليمات الصحية والحفاظ على مسافة الأمان فيما بينهم أثناء التسوق، واستخدام الكمامات والقفازات والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

 




 

 


 

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