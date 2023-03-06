اعلان للطلبة المرشحين ضمن قوائم المقاعد الشاغرة في البلقاء التطبيقية

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الاثنين، أن على الطلبة المرشحين ضمن قوائم المقاعد الشاغرة (الدفعة الاخيرة) لخريجي الدورة التكميلية 2023، بانه بامكانهم استكمال اجراءات القبول في جامعة البلقاء التطبيقية الكترونيا من خلال صفحة الجامعة الالكترونية/ بوابة القبولات/ قوائم التنسيق الموحد. اضافة اعلان





وقالت الجامعة عبر "فيسبوك" ان استكمال اجراءات القبول الكترونيا اعتبارا من مساء يوم الاحد الموافق 5-3-2023 وحتى نهاية دوام يوم الاربعاء الموافق 8-3-2023 وبخلاف ذلك يعتبر الطالب مستنكفا وفاقدا لمقعده. (انقر هنا)