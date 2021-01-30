اعلان من التعليم العالي بشأن الفصل الدراسي الثاني للجامعات

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحديث وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة بياناتها استعدادًا لبدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي التي ستبدأ بعد إعلان نتائج الثانوية العامة للدورة التكميلية.



وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم السبت، إن الوحدة أنهت تحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها موقعها الإلكتروني خاصةً التخصصات المطروحة للقبول في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي من خلال التخصصات المطروحة في طلب القبول الموحد وعددها 330 تخصصًا في 9 جامعات حكومية، إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية.



كما يتضمن موقع الوحدة نبذة مختصرة عن وصف هذه التخصصات ومجالات العمل لكل منها ووضع التخصص من حيث كونه راكدًا أو مشبعًا أو مطلوبًا كما ورد من ديوان الخدمة المدنية.

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ودعت الوزارة جميع الطلبة الناجحين في الدورة التكميلية وأولياء أمورهم للدخول إلى هذا الموقع وتصفح الموقع للاستفادة من جميع البيانات والمعلومات الموجودة .



