الخميس 13-06-2024
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الخميس، 13-06-2024 07:49 ص

اعلان من القوات المسلحة للطلبة الراغبين بالتسجيل بتخصصات - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي عن البدء باستقبال طلبات الإلتحاق بجامعة مؤتة / الجناح العسكري.

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كما أعلنت عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق بكلية الأميرة منى للتمريض للعام 2024 .

 

ودعت الراغبين والراغبات بتقديم طلبات الالتحاق الاطلاع على الشروط والتعليمات وكيفية الدفع الإلكتروني لقيمة طلب التجنيد عبر تطبيق (إي فواتيركم EFAWATEERCOM) يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني لطلبات التجنيد على الرابط (HTTP:TAJNEED.JAF.MIL.JO).

وسيتم بدء تقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 13/6/2024 ولغاية يوم الخميس الموافق 15/8/2024، وللمزيد من المعلومات يرجى متابعة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (WWW.JAF.MIL.JO) أو متابعة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و المقروءة .


التفاصيل :



 




 

 


 

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