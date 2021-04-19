اعلان من وزارة التعليم العالي بشأن المنح والقروض لطلبة الجامعات

الوكيل الاخباري -

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تسهيلاً على الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولمنحهم فتره أطول لاستكمال معاملاتهم الخاصة بقروض ومنح صندوق دعم الطالب تعلن مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2020-2021 عن تمديد فترة استكمال الكفالات العدلية واتفاقيات القروض وسندات التعهد والوثائق المطلوبة منهم وللمرة الأخيرة حسب نوع الاستفادة ، ووفقاً للآتي:1)المنح الجزئية بكافة أنواعها يقوم الطالب بطباعة سند التعهد من الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي: www.dsamohe.gov.jo وتوقيعه وإعادة تحميله دون الحاجة لمراجعة المستشار الثقافي.2)المنح الكاملة والقروض يقوم الطالب بطباعة نموذج الكفالة أو سند التعهد من الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه، وتوقيعه وختمه من قبل أقرب مستشار ثقافي لسكنه وبعد اتمام إجراءات تنظيم الكفالة العدلية عند كاتب العدل يسلم الطالب الكفالة العدلية أو سند التعهد للمستشار الثقافي في جامعته.إن آخر موعد لاستكمال الإجراءات الموضحة أعلاه هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق 29-4-2021، مع التأكيد على أنه لن يتم استلام أي كفالة أو اتفاقية قرض بعد التاريخ المعلن، وكل من لم يستكمل إجراءات البعثة أو المنحة أو القرض في الموعد المحدد يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في الترشيح.