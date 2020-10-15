اعلان من وزارة الصحة حول توزيع مطعوم الإنفلونزا الثلاثي

الوكيل الاخباري -

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أعلنت مديرة الأمراض السارية في وزارة الصحة هديل السائح، الخميس، وصول كمية من مطعوم الإنفلونزا الثلاثي، والتي وُزعت على مديريات الصحة والمستشفيات الحكومية والخدمات الطبية الملكية، والجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا.وتحدثت لـ "المملكة" عن وصول كمية من مطعوم الإنفلونزا الرباعي، لكن وزارة الصحة بانتظار موافقة المؤسّسة العامة للغذاء والدواء.المطعوم الثلاثي وُزع بناء على قرار من لجنة مصغرة من اللجنة الوطنية الاستشارية للمطاعيم وبالتشاور مع اللجنة الوطنية للأوبئة على الفئات ذات الاختطار العالي بشكل مجاني والتي تشمل "الكوادر الصحية ومرضى الربو والقلب والأمراض الصدرية والسكري ما فوق 50 عاما، والثلاسيميا والتليف الرئوي والسرطان ونقص المناعة، والمرضى الخاضعين لغسيل الكلى"، وفق السائح.وأشارت مديرة الأمراض السارية إلى شح عالمي في المطعومين الثلاثي والرباعي، في ظل طلب عالمي مرتفع، مشيرة إلى أن الوزارة تنتظر وصول كميات أخرى.