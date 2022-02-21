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الإثنين، 21-02-2022 04:35 م

اعلان نتائج القبول الموحد - رابط

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الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإثنين نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الثانوية العامة الأردنية للدورة التكميلية 2021 / 2022. 

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وقامت الوحدة بإرسال رسائل نصية لجميع الطلبة المتقدمين بطلبات تضمنت نتائج ترشيحهم ، كما تم إعلان النتائج والحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة الجدد والطلبة المعيدين  على الموقع الإلكتروني للوحدة حيث يمكن لكل طالب الدخول إلى الموقع الإلكتروني على العنوان التالي:

www.admhec.gov.jo واستخدام رقمه الوطني أو رقم جلوسه للتعرف على نتيجة ترشيحه.


وقد بلغ العدد الإجمالي للطلبة المتقدمين بطلبات لوحدة تنسيق القبول الموحد (11859) طالباً وطالبة، رُشح للقبول منهم (9537) طالباً وطالبة يشكلون ما نسبته (80.4)% في حين بلغ عدد الطلبة غير المرشحين للقبول (2322) طالباً وطالبة يشكلون ما نسبته (19.6)%.


وستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد مساء اليوم الإثنين بالإعلان عن أسماء الطلبة المرشحين للقبول ضمن قائمة إساءة الاختيار ، حيث سيتم ترشيح الطلبة بناء على الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية المعلنة للدورة التكميلية الحالية، ووفقاً للشواغر المتوفرة في كل تخصص/جامعة، كما ستقوم الوحدة ولمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم غد الثلاثاء بفتح باب تقديم طلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى، وذلك حسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية المعلنة للدورة التكميلية الحالية، ووفقاً للشواغر المتوفرة في كل تخصص/جامعة.

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