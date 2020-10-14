اعلان نتائج ترشيح الدورة الثانية للمنح الخارجية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2020 /2021) ضمن دورة الترشيح الثانية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي:

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http://www.dsamohe.gov.jo



وبينت الوزارة أنها ستعطي مهلة للطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح (24) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح بمراجعة الوزارة لاستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.



واشارت إلى أن أي الطالب يستطيع غير مرشح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن المنطقة الجغرافية او الاعتبارية التابع لها.



وأكدت الوزارة عدم استقبالها أي مراجع في مبنى الوزارة للاستفسار عن المنح الخارجية، وذلك للظروف المتعلقة بانتشار فايروس كورونا وحفاظاُ على سلامة المراجعين والموظفين.



